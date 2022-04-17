جهود مكثفة لمحافظة القاهرة وصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق البديلة للعشوائيات

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان؛ تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة اجهزة الدولة بهدف تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة “بديلة العشوائيات”.‬

وأضاف المحافظ، خلال بيان له، أانه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات مثل حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وغيرها وأيضا في العديد من المناطق التي سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة لتوعية للشباب والمراهقين بخطورة الإدمان.

وتهدف هذه البرامج إلى التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

وتم تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة الإدمان والتعاطي.

ويتم تقديم المشورة والدعم النفسي، وحث مرضي الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عياداته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة.

وتم اختيار عدة كوادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين يقومون بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق.‬

ونوه المحافظ أنه يتم تقديم هذه الخدمات بشكل دوري لتحقيق التواصل الفعال مع أهالي هذه المناطق بما يسهم في تحقيق الهدف العام للحملات نحو تشكيل ثقافة رافضة للمخدرات ، كما تعتمد منهجية استدامة الأنشطة الوقائية علي إعداد جيل مثقف وواع من الأماكن المطورة وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها في القريب العاجل وتدريبهم علي آليات الوقاية والاكتشاف المبكر ومهارات الاتصال لنشر رسائل التوعية بين أقرانهم بما يساهم في إذكاء روح المشاركة المجتمعية بين شباب هذه المناطق ،مع تطوير رسائل الوقاية لتتناسب مع كل فئة مستهدفة وفقاً لدليل علمي أعده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خصيصاً لهذا الغرض كما يشمل البرنامج الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان والدمج المجتمعي للمتعافين والإرشاد الأسري لذويهم، كذلك إجراء تحليل للفيروسات شامل لمرضى الإدمان المتقدمين للعلاج‪.‬

وتأتي الأعمال في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الإدمان، وتعاون كافة اجهزة الدولة لمكافحة إدمان المخدرات، تستمر جهود محافظة القاهرة بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في المدن والأحياء البديلة للعشوائيات.