السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد كفر الشيخ ينظم أمسية رمضانية ضمن فعاليات الشهر الكريم

وفد كفر الشيخ
وفد كفر الشيخ

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في كفر الشيخ برئاسة محمد نجيب زغلول أمسية رمضانية، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة العامة خلال شهر رمضان.

جاء ذلك بحضور النائب الوفدي باسم حجازي والنائب المستقل ياسر منير عضوا مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ وقلين وممثلين للأحزاب السياسية والنواب وقيادات شعبية وتنفيذية.

فى بداية الأمسية رحب محمد نجيب زغلول بالحضور الكرام من ضيوف الوفد وممثلى الأحزاب بكفر الشيخ، معربا عن سعادته في أن يكون الوفد بيتا للجميع، لاسيما وأن الجميع يعمل من أجل رفعة هذا الوطن.

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باسم حجازي: مقر وفد كفر الشيخ سيظل مفتوحا لخدمة الجميع

وأكد زغلول أن الوفد يعمل من خلال خطة عمل تسير في اتجاهين، الاتجاه الأول هو أن يصبح مقر الوفد بكفر الشيخ مكانا ومقصدا لجميع أبناء كفر الشيخ من خلال مكتب الخدمات الجماهيرية للنائب الوفدي باسم حجازي بمقر اللجنة، وكذلك الفعاليات التي تنظم داخل اللجنة، والتى من أهم أهدافها التعريف بالمكان لكل أبناء كفر الشيخ.

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ودعا رئيس لجنة الوفد في كفر الشيخ الحضور جميعا لحضور احتفالية الوفد بليلة القدر والمقرر لها ٢٨ رمضان، وكذلك توزيع جوائز مسابقة الوفد القرآنية التى أعلنت عنها اللجنة في أول رمضان.

من جانبه أعرب النائب الوفدي باسم حجازي عن سعادته بلقاء الوفد بهذه الكوكبة من السياسيين وسط آمال النهوض بالوفد ليعود أقوى من السابق، مؤكدا على أن مقر الوفد بكفر الشيخ مفتوحا لخدمة الجماهير وسوف نظل فى خدمة الجميع.

وقال النائب ياسر منير إن الوفد لطالما كان بتاريخه محل احترام الجميع.

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وأكدت مايسة عبد الجواد أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن، أهمية الدور الوطنى والتاريخى لحزب الوفد وأهمية توحد جميع القوى السياسية من أجل مصلحة الوطن.

النائب الوفدي باسم حجازي مجلس النواب محمد نجيب زغلول كفر الشيخ الوطن احترام الجميع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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