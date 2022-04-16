سائحون أسبان يزورون المركز الثقافي الأفريقي بأسوان (صور)

شهد المركز الثقافي الإفريقي بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، زيارة عدد من السائحين من دولة إسبانيا، باعتباره من أبرز المقاصد السياحية التي يفضلها العديد من الزائرين بالجنسيات المختلفة.

وتضمنت زيارة السائحين الإسبان داخل المركز الثقافي الإفريقي التجول داخل القاعات ومشاهدة مقتنياته المختلفة، حيث إنهم استمتعوا بالشرح المفصل عنها.

كما شملت زيارته مشاهدة القاعات التي تضم الإهداءات المتعددة للدول الإفريقية داخل المركز الثقافي الإفريقي، والتي من أبرزها موزمبيق، السودان، أثيوبيا، أوغندا وغيرها من الدول، بالإضافة إلى التعرف على تراث دول حوض النيل.

جدير بالذكر أن يرجع تاريخ افتتاح المركز الثقافي الإفريقي إلى 6 سنوات ماضية، كان في بداية الأمر يحمل مسمى متحف النيل، بهدف توطيد العلاقة بين مصر ودول حوض النيل الـ11، ورسالته كانت واضحة من أول الدخول للمكان.

وخلال السنوات الماضية وتحديدًا بعد عقد مؤتمر الشباب العربي الإفريقي الذي عقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت هناك تعليمات أن يكون المكان يجمع الـ54 دولة في أفريقيا، وبعدها تم تغيير اسمه من متحف النيل إلى المركز الثقافي الإفريقي، نظرًا لأنه أصبح يجمع القارة الأفريقية بأكملها وليس دول حوض النيل فقط.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع مديري المرور والمواقف والتموين مدى انتظام العمل داخل مواقف السرفيس بإجمالي ١٧ موقف داخلي وإقليمي و٣٣٧٠ سيارة سيرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية.

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

وفى السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على ٧٥ محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها للبنزين ٨٢، و٩٢، و٩٥ بزيادة ٢٥ قرش فقط للتر الواحد، مع عدم وجود أى زيادة فى سعر السولار.

وطالب محافظ أسوان المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.