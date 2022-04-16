برلماني: مصر نجحت في رفع كفاءة شبكات الكهرباء وزيادة إنتاجها

قال النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، إن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا، لقضية الطاقة وتوفير الكهرباء، وإقامة محطات ضخمة طوال السنوات الماضية، بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

ونوه كعربان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، بأن هناك انتظام واستقرار في التغذية الكهربائية بمختلف المناطق بكافة المحافظات.

وأرجع عضو مجلس النواب، هذه الطفرة والقفزة الحقيقية في مجال الكهرباء، إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي طوال العام، ووجود احتياطي من الطاقة الكهربائية يلبي كل الاحتياجات المحلية والمستقبلية. علاوة على وجود مشاريع للربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا.

واختتم، بأن مصر وبرؤية واضحة من جانب قيادتها السياسية عالجت مشكلة الكهرباء، لتصبح اليوم قاعدة انطلاق لكل المشاريع التنموية العملاقة في البلد، وتنجو مصر من فخ كثير من الدول العربية والأفريقية التي تعاني الأمرّين اليوم في مشكلة الطاقة.

في سياق آخر، قال الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن استراتيجية حقوق الإنسان في مصر 2021-2026 خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، في ظل ما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم ورقي المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجيات لاقت إشادات وترحيبات دولية كبيرة، عززت من تصنيف مصر في مجال حقوق الإنسان، وكان آخرها إشادة الاتحاد الأوروبي الذي أكد على وجود تغيّر وتقدم كبير في هذا الملف بعد إطلاق مصر تلك الاستراتيجية.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد نتاجًا لجهود حثيثة قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية، وقد تميزت تلك الاستراتيجية أنها انشأت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري، متابعًا: «الإستراتيجية الجديدة تشمل الحفاظ على الحريات وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقدم مفهومًا شاملا عن حقوق الإنسان».

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان يؤكد على الرغبة الصادقة في التغيير، وهي فرصة ذهبية علينا اقتناصها، وستسهم بشكل كبير في رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية، موضحًا أنها تعبر عن رؤية سوف تستهدف جعل حقوق الإنسان واقعاً وأسلوب حياة، حيث يدرك الأفراد أن حقوق الإنسان تمثل الدافع للتعزيز والارتقاء بأنماط حياتهم.