مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالمعادي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي، وأخرى نقل بمنطقة المعادى.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري مروع بمنطقة المعادى وسقوط عدد من الضحايا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين اصطدام سيارة ملاكي بداخلها رجلان وسيدة وجميعهم مجهولي الهوية بسيارة نقل تحمل رخام وكانت معطلة بجانب الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 بداخل السيارة الملاكى واختفاء ملامحهم بسبب قوة الاصطدام، وإصابة 2 آخرين بجانب السيارة النقل.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى النخيل لتلقي العلاج، وقام رجال المرور برفع أثار الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.