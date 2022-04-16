السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة موظف وفني بصعق كهربائي أثناء عملهما بمركز منيا القمح بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصين بمحافظة الشرقية، بصعق كهربائي، أثناء ممارسة عملهما، بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا ، بإصابة كل من “رضا.ع.س”، 46 سنة، موظف كهرباء، مقيم قرية تصفا، بمحافظة القليوبية، و “أحمد.م.ال”، 74 سنة، صانع لحام، مقيم قرية المحمدية، دائرة مركز منيا القمح، بصعق كهربائي، أثناء عملهم بقرية ميت سهيل، دائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى السعديين المركزى.

محافظة العلاج امن الشرقية مصابين القليوبية المركزى

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