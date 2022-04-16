جهود مكثفة لانتشال جثة طفلين غرقا في مياه ترعة بالغربية

تبذل الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بمديرية أمن الغربية جهودا مكثفة لانتشال جثتي طفلين أشقاء غرقا بمياه بحر شبين بقرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد اختفائهما في المياه، ورجح شهود العيان غرقهما أثناء السباحة بمياه الترعة.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية محلة أبوعلي بوقوع حالتي غرق بالقرب من قرية محلة أبو علي بالمحلة الكبرى.

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالغربية وفريق الإنقاذ النهري، لسرعة انتشال القوات جثة الشقيقين، وتبين أن أعمارهما تتراوح ما بين (12،14 سنة) وتواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها لانتشالهما.