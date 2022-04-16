السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحذير برلماني من استغلال تحريك أسعار البنزين لرفع تعريفة الركوب

تحريك أسعار البنزين
تحريك أسعار البنزين

حذر النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، من استغلال البعض تحريك أسعار البنزين أمس، في رفع أسعار تعريفة الركوب، على الرغم من إعلان الحكومة عدم وجود أي زيادات في أسعار الركوب، نظرًا لاستقرار أسعار "السولار".

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه مع دخول إجازات الأعياد يستغل بعض السائقين الأمر في رفع أسعار تعريفة الركوب، خصوصًا في المواقف الإقليمية، الأمر الذي قد يدفعهم إلى استغلال التحريك الذي تم في سعر البنزين بزيادة الأسعار، وتحميل المواطنين أعباء إضافية دون وجه حق.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة قيام الحكومة عن طريق وزارة التنمية المحلية بالرقابة على المواقف لمنع استغلال المواطنين في رفع أسعار تذاكر الركوب.

وأوضح البنا، أن جميع سيارات نقل الركاب تعمل بالسولار، وبالتالي لم تتأثر بتحريك الأسعار الذي تم في البنزين، قائلا: لذلك لابد من ضرورة أن يكون هناك رقابة صارمة على المواقف لمنع استغلال المواطنين.

كما دعا عضو مجلس النواب، المواطنين للتعامل بإيجابية مع أي مخالفات، من خلال سرعة الإبلاغ عن أي زيادات في أجرة أو تذاكر الركوب.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل / يونيه 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 7.50 جنيه للتر (بنزين 80)، و8.75 جنيه للتر (البنزين 92)، و9.75 جنيه للتر (بنزين 95)، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

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