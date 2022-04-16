السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: إزالة 55 ألف تعد على 8 ملايين متر مربع بالمحافظات

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مواصلة تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات والمخالفات على شبكة الترع والمصارف، وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة، ومنها شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحليات، إضافة إلى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لتحقيق الردع اللازم للمخالفين.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، السبت،  أنه تم إزالة ما يزيد عن ٥٥ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٨ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح عبد العاطي، أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات  ..حيث  تم تنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة ردم بمساحة ٩٧٥٠ متر مربع بناحية قرية فارس بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان، وذلك بتأمين مركز شرطة كوم امبو وتواجد مسئولى الإدارة المحلية وباستخدام معدات الوزارة، و تم إزالة عدد (٤) مخالفات ردم بالمجري المائي بمساحة ٥٦٧ متر مربع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كما تم إزالة (٢) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٤٨ متر مربع بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس، وإزالة عدد (٨) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٢٥٥ متر مربع بناحية السرو بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، وتنفيذ (١٢) قرار إزالة لمباني مخالفة بمساحة ٩٠٠ متر مربع بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بتأمين قوات شرطه مركز أجا.

وفي محافظة سوهاج، تم تنفيذ (٥) قرارات إزالة منهم عدد (٣) قرارات إزالة ردم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع و(٢) قرار مبانى مخالفة بمساحة ١٨٠ مترا مربعا، بناحية الكتكاته والعوامية بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج بتأمين  قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه ساقلته وباستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومعدات مجلس مدينة ساقلته، وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة.

حماية قانون تعديات اجراءات حملات إزالة محافظة المنيا ماء إزالة حملات

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