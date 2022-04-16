روسيا تدمر 67 موقعًا عسكريًا وتسقط مقاتلة «سوـ25» فى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أن سلاح الجو دمر 67 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا للأفراد والمعدات.

وأضافت- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أنه تم إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" جنوبي مدينة إيزيوم خلال الليلة الماضية، تم تدمير مصنع مدرعات في كييف وورشة صيانة معدات عسكرية في نيكولايف بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة.

وأوضحت أنه منذ بداية العملية العسكرية تم تدمير نحو 133 مقاتلة و458 طائرة بدون طيار و246 نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات، و2246 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و252 قاذفة صواريخ متعددة، و981 مدفعًا وهاون بالإضافة إلى 2146 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

من جهة أخرى، قال مسئول في سلطات إقليم "دونيتسك"، اليوم السبت،"إنه توجد انشقاقات وصراعات واشتباكات داخلية بين صفوف عناصر الجيش الأوكراني الراغب بعضهم في الاستسلام وإلقاء السلاح والمسلحين المتطرفين الرافضين لذلك".

وأضاف يان غاغين، مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية "يمكن توقع استسلام جماعي بين صفوف الجيش الأوكراني، وسط نشوب نزاعات واشتباكات داخلية لأن المتطرفين لن يقبلوا باستسلام أحد".



