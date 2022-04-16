السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه الفيوم» تسحب 34 ألف عينة

سحب عينة
سحب عينة

أوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن الشركة تسعى جاهدة في مجال مراقبة مياه الشرب أن تصل بخدماتها لأعلى مستوياتها من الجودة وتحسين أداءها وهذا ظهر جليا في حجم العينات التي يتم سحبها من مياه الشرب وتحليلها بصفة مستمرة من أجل التأكد من مطابقتها وسلامتها حفاظا على صحة المواطنين حيث قام قطاع المعامل بمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي بتجميع 34089 عينة.

وأضافت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن العينات التي تم سحبها خلال شهر مارس الماضي مقسمه كالتالي: (33348 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، ونحو ٦٧٢ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي ، وعدد ٦٩عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي).

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط صباح اليوم، دون المساس بأسعار السولار، والمازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ومسئولي ادارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.

وأكد المحافظ، على مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع ادارة مرور الفيوم، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالباً المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042، والخط الساخن 114.

مياه الفيوم إجراء سحب 34 ألف عينه جودة مياه الشرب

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وائل لطفي

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