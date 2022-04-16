السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طرق أنيقة لارتداء الكيمونو في رمضان 2022

صورة ارشفية
صورة ارشفية

ترغب العديد من النساء والفتيات في ارتداء الكيمونو خلال شهر رمضان، حيث أنه من القطع الرائعة التي يمكن استخدامها في إطلالات متعددة، وفيما يلي أبرز الطرق الأنيقة لارتداء الكيمونو بطريقة بسيطة وعصرية وفقًا لموقع "fustany".

الجينز والقميص لإطلالة بسيطة

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لطالما كانت هذه واحدة من أكثر الطرق شيوعًا والمستخدمة على نطاق واسع لارتداء الكيمونو، حيث يمكن ارتداؤه مع الجينز المفضل لديك أو أي جينز ملون وقميص بسيط.

 فستان مع كيمونو لإطلالة انسيابية

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يأتي الكيمونو بأطوال مختلفة، مما يجعله شديد التنوع من حيث التصميم، وإذا كنتِ ترتدين فستانًا طويلًا، فيمكنك الاستعانة بكيمونو طويل، وسيؤدي ذلك إلى توازن جميل جدًا ومظهر أنيق.

مجموعة كيمونو مطابقة

غير معرف

تُعد مجموعة الكيمونو المطابقة واحدة من الأشياء التي سترغبين في شرائها بعد تجربتها من أول مرة؛ لأنها سهلة التصميم، وهي مناسبة ليلًا ونهارًا، وذلك اعتمادًا على  وضع الإكسسوارات والمكياج.

 نظرة أحادية اللون

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إذا لم تكن الألوان هي ما تفضلينه، يمكنك الاكتفاء بلونٍ واحد في إطلالة رائعة من خلال ارتداء كيمونو مطبوع أو مطرز.

أسلوب بوهو تستمتع ببساطة ارتداء الكيمونو في رمضان مظهر جديد لشهر رمضان

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وائل لطفي

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