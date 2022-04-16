السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة أخبار فاتتك

أخبار فاتتك| الإفراج عن فريق كريزي تاكسي وتوقعات موعد نهاية الحرب على أوكرانيا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

الساعات الأخيرة من  15  أبريل  2022  حملت العديد من الأخبار الهامة والعناوين الصحفية اللافتة. «الدستور» ترصد لكم أبرز ما جرى وشغل المصريين  في نشرة “أخبار فاتتك”.

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

انشغل عدد كبير من المتابعين بما نشر عن القبض على فريق عمل برنامج المقالب الشهير “كريزي تاكسي”، وهناك تطورات حدثت مساءً أهمها أن قررت جهات التحقيق بالعجوزة، إخلاء سبيل إبراهيم السمان مقدم برنامج، كريزي تاكسي، و3 آخرين من فريق عمل البرنامج، بضمان محل إقامتهم، بتهمة التصوير في الشارع دون ترخيص.

كان قسم شرطة العجوزة، قد تحفظ على مقدم برنامج "كريزي تاكسي" إبراهيم السمان، والطاقم برفقته بعد ورود بلاغ حول اختطاف مواطن في تاكسي من شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

...وإليكم باقي  (التفاصيل)

الاختيار 3 الحلقة 14.. تسريب خطير لأبو الفتوح: وصول حازم أبو إسماعيل للحكم كارثة

يتابع مشاهدو مسلسل الاختيار ما تكشفه الحلقات كل يوم من أسرار ومحادثات سرية تمت بين قيادات الجماعة المحظورة في فترة حكمهم، وكان هناك تفاعلا واسعا حظيت به الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، وتتضمن كل حلقة عدد من التسريبات الخطيرة عن تنظيم الإخوان، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرضت الحلقة تسريبا لعبد المنعم أبو الفتوح القيادي بجماعة الإخوان وهو يتحدث عن حازم صلاح أبو إسماعيل، ويقول: "كنت أرى في حازم صلاح أبو إسماعيل هذ الإنسان المتدين وصوله للسلطة كارثة أنا قولتله الكلام ده ياسيادة اللواء.. إيه اللي بتعمله ده وصولك للسلطة كارثة".

واستكمل قائلا: “هي مصر تستحمل الهباب اللي بتعمله لكن للأسف كان له مناصرين ومؤيدين وجت من عندنا ربنا لا كنت أعرف إن أمه أمريكية  ولا خالته والا إيه الحكاية”. ولقراءة باقي (التفاصيل ).

وزير الخارجية الأمريكى: نتوقع استمرار الحرب فى أوكرانيا حتى نهاية 2022

لازالت الحرب  الروسية_الأوكرانية تشغل العالم كله بسبب ما أحدثته في كل مناحي الحياة يتسائل الجميع عن موعد انتهائها ويتوقع  زير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،  أن الحرب قد تستمر حتى نهاية العام الجاري.

بدوره، أشار مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن “ناقش مع نظرائه مخاوفنا من أن النزاع قد يطول أمده، لكن جميع جهوده تتمحور حول كيفية وقفه بأسرع ما يمكن”.

ويشير المسؤولون إلى أنه لا توجد "أي مؤشرات على تغير أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وأنه “لن يسعى للمفاوضات الدبلوماسية على الأرجح، إن لم يواجه هزيمة عسكرية”. وإليكم باقي (التفاصيل).

حالة الطقس 15 رمضان| درجات الحرارة اليوم السبت 16 أبريل 2022

مع تقلبات درجات الحرارة وحالة الطقس المتغيرة يوما بعد يوم يبحث المصريون يوميا عن درجات الحرارة وتفاصيل حالة الطقس على مدار اليوم وحركة الرياح والمد والجزر وفقا لما يصدر يوميا من هيئة الأرصاد الجوية.

ويقدم الدستور لقرائه درجات الحرارة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجريا 15 رمضان 1443 لمعرفة درجات الحرارة في مصر وكل محافظة من محافظات الجمهورية. وإليكم باقي (التفاصيل).

كريزي تاكسي الاختيار 3 عبدالمنعم أبو الفتوح الحرب الخارجية الامريكية الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

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