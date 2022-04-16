السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية تؤكد إرسال مذكرات احتجاج للدول المعاونة لأوكرانيا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أكدت وزارة الخارجية الروسية إرسال مذكرات احتجاج إلى الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتزودها بالأسلحة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية: "نعم، أرسلناها"، وذلك ردا على طلب التعليق على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بهذا الصدد.. موضحة أن المذكرة تم توجيهها إلى جميع الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت، في وقت سابق، بأنها اطلعت على مذكرة احتجاج روسية، وجهت إلى واشنطن بشأن قرار الإدارة الأمريكية توريد أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

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