إصابة طالبة باختناق في حريق هائل بجوار سيدي عبدالرحيم القنائي

أصيبت طالبة باختناق في حريق هائل نشب، اليوم الجمعة، داخل المعهد الديني بجوار سيدي عبد الرحيم القنائي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة يفيد بوجود حريق في معهد ديني بجوار سيدى عبد الرحيم القنائي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق في الأخشاب داخل المعهد الديني أدت إلى اندلاع الحريق بإحدى الشقق السكنية وأسفر عن إصابة «فاطمة الزهراء أبو بكر» 21 عامًا، باختناق بسبب الحريق.

جار السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.