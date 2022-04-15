العائدون الحلقة 14|«صفوان» يساوم ضابط المخابرات المصري مقابل خطة نقل مقاتلي داعش

تناولت الحلقة الـ14 من مسلسل العائدون، مقابلة "خالد ضرغام" هانى رمزى لـ صفوان الذى يعمل مع داعش والبلاد التي تموله، فبعدما هدده "ضرغام" بالفيديو الذى يمتلكه والذى يقتل فيه "سارة" قام صفوان برفع المسدس على هانى رمزى الذى قام بدوره بتعنيفه من خلال فضحه أمام نفسه، بعدما كشف معرفته بامتلاكه بحسابات فى بنوك لا يعلم "كمال" رئيسه بشأنها أى أمر، ثم فضحه أكثر من خلال صور له مع زوجة "كمال" أعطاها له مهدداً إياه بأنه حالة لم يعمل معه، سيقوم بإعطاء تلك الصور إلى "كمال"، وأمسك ضرغام خيطًا جديدًا يلفه حول عنق صفوان.

عرض خالد ضرغام على صفوان عرض يؤمن به حمايته وينقذه من انتقام "كمال"، وتضمن الاتفاق التالي هي ان يسلّم صفوان خطة نقل مقاتلي داعش بالكامل ثمن حماية حياته وعدم إفشاء أسراره .

لم يقبل صفوان هذا الثمن الزهيد بل فاوض خالد على 5 مليون دولار بحساب البهاماس، وهي حسابات تعتبر ملاذات آمنة لغسل الأموال وحماية أموال الإرهابين وتجار الأسلحة والمخدرات.

الجدير بالذكر أن اللقاء السابق للاثنين قد شهد تهديد من هاني رمزي "خالد"، صفوان وقال له إن المطلوب منه هو نسيان أمر "كريم" أمير كرارة، الذى يحاول البحث عنه منذ رأى فيديوهات له بصحبة "سارة"، وعرفه بأنه يعرف كم كبير من المعلومات بداية من إعلان اسمه الحقيقي «فرانك»، بالإضافة إلى استعراض حسابات البنوك الخاصة به، التي يُهرب من خلالها أمواله دون معرفة العصابة التي يعمل معها، وكذلك عقود شركاته.

مسلسل العائدون

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.