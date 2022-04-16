دعاء 15 رمضان.. يُعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

ويبحث المسلمون عن دعاء 15 رمضان 2022، ليتقرب العبد إلى ربه بخير الأعمال، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء.

دعاء 15 رمضان 2022

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء ومنها دعاء 15 رمضان 2022.. أفضل الأدعية للوالدين.

دعاء 15 رمضان.. أفضل الأدعية للوالدين:

اللهم اجعل أبى سيداً من أسياد الجنة وأجعل الحوض مورداً له، والرسول شافعاً له وأجعل ظلّك ظلاً له والسندس لباساً له اللهم آمين.

اللهم إن أبي قد أحسن إلي منذ ويوم ولادتي حتى يوم فراقه، اللهم بحق هذا الإحسان أرحمه وأغفر له. وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين.

اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فعفو عن والداي، اللهم أجعل أمي ممن تقول لها النار أعبري فإن نورك أطفا ناري.

اللهم اغفر لهم مغفرةً جامعةً تمحو بها سالف أوزارهم، وسيّئ إصرارهم، وارحمهم رحمةً تنير لهم بها المضجع في قبورهم، وتؤمّنهم بها يوم الفزع عند نشورهم.

اللهم أجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم أقر أعينهما بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة، اللهم تقبل توبتها وأجب دعوتهما، اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالهما.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك.

دعاء 15 رمضان مكتوب

اللهم لا تجعلنا ممن يعقّون فنعقّ أو ممن يهجرون فنهجر، اللهم وفقنا ووفق أزواجنا وأولادنا لبرّ والدينا وارزق والدينا حب أزواجنا وأولادنا.

اللهم أبعد عن أمي وابي متاعب الدنيا ولا تذقها دموع الضيق، اللهم بحجم سمائك ارح قلبهم وأسعدها سعادة لا تفنى ولا تزول.

يارب أرحم والدي وأجعل الجنه داره واحفظ لي أمي أطل بعمرها وارزقها الصحة والعافية، واسعد قلبها ، ربي لا تريني فيها بأسا يبكيني، ياكريم.

اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربّياني صغيرا، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلك العظيم وجودك الواسع ما تشرح به صدرها لعبادتك وطاعتك، والأنس بك والعمل بما يرضيك، وبارك لها في عمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها وروحها وعقلها وجسدها، واغنها من فضلك.