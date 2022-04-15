المشوار الحلقة 13|«ماهر» يحاول التحرش بـ«عزة» صديقة زوجته

شهدت الحلقة 13 من مسلسل "المشوار"، تسارعًا في الأحداث في إطار تشويقي مليء بالإثارة والترقب لمعرفة نهاية رحلة هروب “ورد” و"ماهر" بعد تورطهم في قضية آثار.

“ماهر” يثير قلق “عزة”

وخلال أحداث الحلقة 13، بدأت صديقة "ورد" تشعر بالقلق من تصرفات "ماهر" معها، والذي بدأ يوجه لها نظرات الإعجاب على الرغم من علمه أن "شامل" لن يسكت حال اكتشاف مشاعره تجاه زوجته.

يحاول "ماهر" التحرش بـ«عزة» ويطلب منها إحضار الشاحن له ويستغل فرصة ويغلق باب المنزل عليهما متجاهلًا طلب “عزة” بعدم إغلاق الباب إلا بعد وصول زوجته "ورد".

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.