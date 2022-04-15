الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جانب من الندوة
جانب من الندوة

دشن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، الملتقى الكشفي الأول لطلاب الندوة العالمية للشباب الإسلامي الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة والذي كان بعنوان "البيئة مسؤوليتنا". 
واستهل البرنامج بايات من القرآن الكريم، اعقب ذلك السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة التهنئة للمشاركين في اللقاء بشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا وعلى مصرنا الحبيبة وعالمنا الإسلامي بالخير واليمن والبركات كما قدم التهنئة بحلول الذكرى الـ49 لانتصارات العاشر من رمضان، التي تجسدت خلالها وحدة الصف بين أبناء الوطن جميعا، واصطفافهم خلف قيادتهم السياسية دعما للقوات المسلحة الباسله حتى تحقق النصر بأمر الله تعالى وسط صيحات الله اكبر الله اكبر الله اكبر.

وعبر اللواء أركان حرب ناجي شهود أحد أبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة عن سعادته لوجوده في رحاب جامعة الأزهر كعبة العلم وقبلة العلماء، موضحا أنه يشعر بالفخر بانتمائه إلى هذه الجامعة العريقة حيث كان يدرس بها في العام 1966 م، ثم عندما حدثت نكسة 67 التحقت بالقوات المسلحه المصرية لانضم إلى صفوف الجيش المصري " خير أجناد الأرض" تلبية لنداء الوطن، حيث الاستعداد لمعركة العزة والكرامة والتي تكاتف فيها الشعب المصري العظيم حيث انصهر الشعب المصري بجميع اطيافة في بوتقة الوطن هدفهم واحد هو الحفاظ على الثلاث "  الأرض والعرض والنيل".

وتابع: "خلصت النوايا في  سبيل تحقيق هذا النصر الكبير الذي توحدت فيه 22 دولة عربية على قلب رجل واحد شمالا وجنوبا شرقا وغربا هدفهم تحرير الأرض وتلقين العدو درسا لا ينسى وقد تحقق ذلك بفضل الله عز وجل، وطالب أبنائه الطلاب من مختلف دول العالم بأن يكونوا خير سفراء لبلادهم، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف عندما يعودوا لبلادهم، وحذرهم من الشائعات والانسياق خلفها، مشددا على أن الاعداء يهدفون إلى تقطيعنا وتفتتينا موقنين في ان قوتهم تكمن في ذلك".

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الندوة العالمية للشباب الإسلامي جمهورية مصر العربية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية

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