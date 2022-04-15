بعد إلغاء قيود السفر.. ذعر أسترالي من أحدث متغير لكورونا سريع الانتشار

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السلطات الصحية الأسترالية طالبت بضرورة توخي الحذر بعد ظهور متغير هجين من متغير أوميكرون أحدث سلالات فيروس كورونا.

وتابعت أن المتغير المؤتلف، المعروف باسم XE ، هو مزيج من أوميكرون والمتغيرات الناشئة عنه BA.2 و BA.1 والتي عرف أنها سريعة الانتقال.

وأضافت أنه تم اكتشاف أول حالة مؤكدة لـ XE في أستراليا في مسافر خارجي أثبتت إصابته بالمتغير الفرعي في 9 أبريل بعد أن هبط في نيو ساوث ويلز.

وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن أي حالات XE أخرى، ولكن منذ يوم الاثنين، تم الغاء اختبارات كورونا السلبية الإلزامية قبل الوصول إلى أستراليا ، مما أثار مخاوف من ظهور متغيرات فرعية للفيروس في إفريقيا وأوروبا دون أن يتم اكتشافها.

وأضافت أن BA.2 تعتبر الآن السلالة السائدة من كورونا في جميع أنحاء العالم ، وتمثل حوالي 97 ٪ من الحالات في نيو ساوث ويلز.

وأكدت الصحيفة أنه منذ تحديد XE لأول مرة في المملكة المتحدة في 19 يناير ، تم تأكيد أكثر من 1100 حالة في إنجلترا.

وتابعت أن الدلائل المبكرة تشير إلى أن المتغير الفرعي قد يكون أكثر قابلية للانتقال من BA.2 ، وهو أكثر عدوى بنسبة 30 إلى 50 ٪ من BA.1 ، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

لم تدق وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) جرس الإنذار بشأن المتغير المؤتلف - والذي يظهر عندما يصاب شخص ما بسلالتين أو أكثر من سلالات الفيروسات ، مما يشكل سلالة واحدة جديدة تجمع بين الجينومات من كليهما، في هذه المرحلة ، لا يوجد دليل على أن المتغير XE يسبب مرضًا أكثر خطورة من السلالات الأخرى أو أنه أكثر مقاومة للقاحات.