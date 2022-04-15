الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

استئناف تصوير فيلم «جروب الماميز» عقب إجازة عيد الفطر

ريم مصطفى وغادة عادل
ريم مصطفى وغادة عادل وروبي

يستعد المخرج معتز التوني لاستئناف تصوير أحدث أعماله السينمائية، الذي يحمل اسم «جروب الماميز»، والذي يخوض بطولته كل من النجمة غادة عادل، وروبي، وريم مصطفى.

وعلم «الدستور» من مصدر داخل العمل أن المخرج معتز التوني صوّر جزءًا بسيطًا من الفيلم مطلع العام الجاري وقبل حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يستأنف التصوير عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المقبل.

وأضاف المصدر أن المخرج معتز التوني استغل فترة توقف التصوير من أجل التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، حيث تم الاستقرار حتى الآن على كل من النجم بيومي فؤاد والفنان محمد سلام.

وتابع أن قصة الفيلم تتطرق إلى موضوع حيوي داخل المجتمع وتعيشه كل الأمهات من خلال الـ"جروب" الخاص بأبنائهن فى المدارس، ويتم عرض الأمر بطريقة خفيفة ومختلفة.

وتدور أحداث فيلم «جروب الماميز» في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع «جروب» على تطبيق «واتس آب» خاص بالمدرسة، ويجمع ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني "مريم ونادية"، اللتان تجسدهما كل من النجمة روبى وغادة عادل، من علاقات سيئة مع أبنائهما، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة، والتي تجسدها الفنانة ريم مصطفى، مساعدتهما للتقريب بينهما وبين أبنائهما، وهي أم مرحة ولطيفة ولا تعرف الانضباط.

فيلم "جروب الماميز" بطولة كل من غادة عادل وروبى وريم مصطفى وبيومي فؤاد ومحمد سلام، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج معتز التوني، وهو من أفلام البطولة الجماعية، حيث تظهر البطلات في أدوار الماميز.

وكانت آخر أعمال المخرج معتز التوني الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، الذي عرض عبر إحدى المنصات الرقمية قبل شهر رمضان الجاري، والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الفنان شيكو والفنان هشام ماجد، بمشاركة الفنانة مي كساب والفنان الكوميدي أحمد فتحي، والفنانة الشابة ميرنا جميل، والفنانة عارفة عبدالرسول، بمشاركة الفنان القدير سامي مغاوري، والفنان محمد أوتاكا، والفنان محمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنان صلاح عبدالله، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبوالسعود، ومن إخراج معتز التوني.

المخرج معتز النجمة غادة عادل وبي ريم مصطفى معتز التوني جروب الماميز فيلم “جروب الماميز”

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