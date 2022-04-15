الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة وتوافر الوقود بمحطات كفر الشيخ

موقف كفر الشيخ
موقف كفر الشيخ

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، مع متابعة مواقف السيارات والسرفيس الداخلي على جميع الخطوط، والتاكسي.

وشهدت محطات الوقود ومواقف السيارات الأجرة بكل المدن، جولات لرؤساء المدن، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية، بالإضافة لانتظام العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة السارية بكل المواقف وعلى كل الخطوط.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة "السرفيس" بنطاق المحافظة، وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وتاكسي العداد.

يأتي ذلك لتثبيت أسعار السولار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر  2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 7.5 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة كفر الشيخ، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

ويناشد محافظ كفر الشيخ جموع المواطنين بالتواصل الفوري بغرفة العمليات والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر  2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 7.5 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

سائقين وقود كفر الشيخ محطات متابعة

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وائل لطفي

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