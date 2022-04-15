الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط: لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى

منال عوض
منال عوض

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعى والسرفيس لن تشهد أي زيادة بعد تحريك أسعار البنزين بمعدل ٢٥ قرشًا فقط، اليوم الجمعة، دون المساس بأسعار السولار.

ووجهت المحافظ، تعليماتها بشن حملات مشتركة بالتعاون بين إدارة المرور والمواقف  للمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتصدي لأي محاولات لزيادة الأجرة والتعامل الحاسم معها لضمان عدم استغلال المواطنين.

وشددت أيضًا على الالتزام بوضع الملصق الخاص بخط السير وتعريفة الركوب على سيارات الأجرة، مشيرة إلى أنه تتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين في حالة وجود أي مشكلات تتعلق بالزيادة، وذلك من التواصل مع الرقم الخاص بغرفة عمليات المحافظة (0572264121).

دمياط إقليم محافظة دمياط أثاث دمياط نقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ابنة سيد مكاوى عن سرقة «أمير عيد» لحن والدها: مملوك لشركة الإنتاج ووضعت اسم أبى

وزارة الهجرة تعلن عن إطلاق برنامج للمصريين بالخارج بعنوان «صالون إسراء وجو» بقناة CSAT

الرئيس يلتقى قادة القوات المسلحة عقب صلاة الجمعة بمناسبة ذكرى انتصارات 10 رمضان

وزارة التخطيط تكرم مدربى جهات الإسناد بمنظومة إعداد الخطة الاستثمارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين فى الأقصى؟

إسرائيل: نعمل على تهدئة الخواطر فى الأقصى.. وجاهزون لكل السيناريوهات

«الصفدى» و«الشيخ» يؤكدان ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأقصى