الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا: لا زيادة فى تعريفة ركوب السيارات.. وحملات مكثفة لضبط المخالفين

محافظ قنا
محافظ قنا

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة، وذلك لعدم زيادة أسعار السولار.

ووجه المحافظ، في بيان، اليوم الجمعة، الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة مرور قنا ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.
ولفت إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن ١٥٥٤١ و ٣٣٣٧٢٩١ في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

سائقين محافظ مشروعات فيس سولار لحوم

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