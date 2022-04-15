الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسليم جثامين ضحايا حادث «الأتوبيس السياحى» لذويهم فى أسوان

الأتوبيس السياحى
الأتوبيس السياحى

قررت النيابة العامة في أسوان، تسليم جثامين ضحايا حادث تصادم الأتوبيس السياحي وسيارة ربع نقل عند الكيلو 43 على طريق أبوسمبل لذويهم، بعد ظهور نتيجة تحليل DNA الخاص بالجثامين، والتعرف عليهم، نظرًا لتعرض الجثث للتفحم ما أدى إلى اختفاء ملامحها، جراء اشتعال الحافلة السياحية بعد التصادم بالسيارة. 

ومن المقرر تسليم الجثامين إلى ذويهم اليوم، ونقلهم إلى مثواهم الأخير، وذلك بعد ما لقوا مصرعهم إثر حادث مأساوي جراء تصادم أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل عند الكيلو 43 على طريق أبوسمبل، واندلعت النيران به واشتعاله، الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص (5 مصريين، 4 فرنسيين، بلجيكي)، وإصابة 14 سائحًا (8 فرنسيين و6 بلجيكيين).

جدير بالذكر أنه كانت قد سلمت، أمس الجمعة، جثمان المرشد السياحي محمد عبدالمنعم كوستا، وذلك بعد التعرف على هويته وتصريح النيابة بتسليم جثمانه إلى أهله، وشيع جنازته وتم دفنه في القاهرة. 

كما أن السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى، وفرانسوا كورنية، السفير البلجيكى، تسلموا جثامين الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث الأليم وهم 4 فرنسيين وآخر بلجيكي وقاموا بالسفر الي القاهرة، وذلك لنقل الجثامين إلى بلادهم.

 

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وائل لطفي

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