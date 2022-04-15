محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على نسب التنفيذ والمعوقات إن وجدت لإيجاد الحلول المناسبة لها للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، وللانتهاء منها ودخولها الخدمة.

جاء ذلك بحضور، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وممثلي جهاز التعمير، ومهندسي دار الهندسة، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، موقف كافة القطاعات الشريكة، واستمع المحافظ إلى جهات التنفيذ وتعرف على نسب تنفيذ الأعمال، كما تأكد المحافظ من تلافى الملاحظات التي تم مناقشتها في الاجتماعات السابقة، واستمع إلى ملاحظات مهندسي دار الهندسة ومناقشتها مع جهاز التنفيذ لتلافيها ووضع تصورات للحلول على الفور، موجها رؤساء المدن بمتابعة جميع النقاط والملاحظات التي عرضتها دار الهندسة.

وأكد المحافظ أن الهدف من الاجتماع الأسبوعي تلافى أي ملاحظات قد تظهر وحلها بوجود جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات وذلك حتى يتسنى لها الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كان قد كلف نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك للتأكد من الانتهاء من كافة المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد، ودفع عجلة العمل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

من جهته، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بقري (البرشا، ودير البرشا، ودير أبو حنس) بمركز ملوي، بحضور أحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، ومحمد عبد الغني نائب رئيس المركز، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة المؤشرات على أرض الواقع من خلال المرور الميداني على جميع مواقع حياة كريمة بالمحافظة.