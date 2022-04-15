ضبط 16 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 16144 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2533 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 151 مخالفة السير بدون تراخيص، 7 مخالفات دراجات نارية، 13 مخالفة شروط التراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائى.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.