الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بحيازته بندقية آلية وذخيرة فى أسيوط

المضبوطات
المضبوطات

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط" بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني- الأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية- عدد من الطلقات من ذات العيار- 5 خزائن بندقية آلية.

 وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية مكافحة المخدرات محافظة أسيوط مركز شرطة قطاع الأمن المركزي ضبط متهم

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وائل لطفي

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