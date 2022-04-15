ضبط متهم بحيازته بندقية آلية وذخيرة فى أسيوط

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط" بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني- الأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية- عدد من الطلقات من ذات العيار- 5 خزائن بندقية آلية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.