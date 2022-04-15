الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجلين خطر بأسلحة نارية آلية في ديرب نجم بالشرقية

المتهمين
المتهمين

نجح رجال مباحث الشرقية، في ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام عنصرين إجراميين، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية - مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا (مخدرات - "شروع في قتل ، قتل" وسلاح نارى وذخيرة ، ضرب ، تبديد ") بهروبهما من محل إقامتهما إلى دائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية ، وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، كما أرشدا عن (2 بندقية آلية و 5 خزينة بداخلهم عدد من الطلقات لذات العيار) لدى مخفيها وهو أحد الأشخاص له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، بمعلف ماشية خاص به بدائرة المركز (أمكن ضبطه).

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاحين الناريين والذخيرة بقصد الدفاع، وأقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

مركز شرطة بدون ترخيص شروع في قتل الأسلحة النارية والذخائر قطاع الأمن العام مديرية أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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