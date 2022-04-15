إصابة سيدة وطفلين في حريق منزلهم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص من بينهم أطفال، منذ قليل، فى اندلاع حريق، بمنزل بإحدى قرى مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم ​​​​​​​

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق في منزل مكون من طابقين، و نشب الحريق في الطابق الثاني، بقرية كفر الحصر، دائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص هم كل من "نسرين.م.ع"، 24 سنة كفر الحصر بحالة اختناق، و"جمال.ع.ج" 4 سنوات، بحرق بالوجه من الدرجة الأولى بنسبة 4%، و"ريتال.ج.ع" عامين، بحرق الوجه بنسبة 2%.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتى إطفاء، وتم السيطرة على الحريق و إخماده، فيما تم نقل المصابين لمستشفى الأحرار بالزقازيق.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على سبب الحريق.