إصابة سيدة وطفلين في حريق منزلهم بالشرقية
أصيب 3 أشخاص من بينهم أطفال، منذ قليل، فى اندلاع حريق، بمنزل بإحدى قرى مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق في منزل مكون من طابقين، و نشب الحريق في الطابق الثاني، بقرية كفر الحصر، دائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية.
وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص هم كل من "نسرين.م.ع"، 24 سنة كفر الحصر بحالة اختناق، و"جمال.ع.ج" 4 سنوات، بحرق بالوجه من الدرجة الأولى بنسبة 4%، و"ريتال.ج.ع" عامين، بحرق الوجه بنسبة 2%.
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتى إطفاء، وتم السيطرة على الحريق و إخماده، فيما تم نقل المصابين لمستشفى الأحرار بالزقازيق.
تم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على سبب الحريق.