إحباط محاولة تهريب 480 علبة زيوت وقطع غيار «شيش» إلكترونية بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريب عدد من قطع غيار الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران، اشتبه أحمد عمر عجمي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء ممنوعة، أو ما يجب الإفصاح عنه ويستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة عبدالله شحاتة مأمور الفحص وأحمد الشريف رئيس قسم الفحص، فتلاحظ وجود كثافات متماثلة وتأكيد الاشتباه.

بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 120 علبة قطع غيار شيش الكترونية،و 360 عبوة زيوت شيش إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها، وتم تحرير محضر ضبط جمركى رقم 90 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.