الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد غرقه.. أبرز المعلومات عن الطراد الروسي «موسكفا» وسر الجدل الدائر حوله

البارجة الروسية
البارجة الروسية

 أعلن غرق الطراد الروسي موسكفا في البحر الأسود، أمس الخميس، فى خسارة فادحة لروسيا، واختلفت السيناريوهات حول غرقه، إذ قالت موسكو أن الغرق كان بسبب حريق عرضي، أما كييف فقالت إن غرق الطراد الروسي جاء بعد إصابتها بصاروخ أوكراني. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أنه "أثناء سحب الطراد موسكفا إلى ميناء الوصول، فقدت السفينة استقرارها بسبب الأضرار التي لحقت بهيكلها في الحريق بعد انفجار الذخيرة، متابعة في البحر الهائج غرقت السفينة".

- تضارب التصريحات حول غرق "موسكفا"

وكانت أوكرانيا، مساء الأربعاء، قد أعلنت أن صاروخا ضرب الطراد الحربي، الأمر الذى نفته موسكو ذلك ضمنيا بالقول إن ذخائر على متنه انفجرت جراء حريق.

وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكراني ماكسيم مارشينكو، إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت موسكفا بصواريخ نبتون أوكرانية الصنع مما ألحق أضرارا كبيرة بالسفينة.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطراد المزود بصواريخ كروز، غرق أثناء قطره وإعادته إلى الميناء في طقس عاصف إثر وقوع عدة انفجارات ونشوب حريق على متنه.

- أبرز المعلومات عن طراد "موسكفا"

وترصد "الدستور" من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الطراد الروسي الغارق "موسكفا".

  • كان يطلق عليها سابقا اسم سلافا.
  • طراد صواريخ موجهة تابع للبحرية الروسية.
  • وكان السفينة القائدة من مشروع 1164 ، وسميت على اسم مدينة موسكو.
  • وكان القطعة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي.
  • بدأ الخدمة فى 30 ديسمبر 1982.
  • بلغ وزنه 12490 طنا، وارتفاعه 42.5 متر، فيما بلغ طوله 186 متر، وعرضه 20.8 متر.
  • يعد من أقوى القطع البحرية الروسية وأكثرها تجهيزا.
  • قادر على حمل صواريخ كروز وصواريخ إس 300 ، وإس 400، ومروحيتين.
  • استخدم فى النزاع بين روسيا وجورجيا عام 2008.
  • أرسل إلى البحر المتوسط ردا على انتشار البحرية الأمريكية 2013.
  • شارك فى حصار القوات الأوكرانية خلال أزمة القرم عام 2014.
  • رسا فى البحر المتوسط لحماية قاعدة حميميم فى سوريا.
  • منح فى يوليو عام 2016 وسام ناخيموف للكفاءة العسكرية البحرية.

ت في بيان إنه تم إجلاء طاقم الطراد والتحقق من أسباب اندلاع الحريق.

روسيا البارجة الروسية موسكفا البحر الأسود موسكو حريق صاروخ أوكراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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