وزيرة الهجرة تثمن جهود الشاب منقذ المصريين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا

السفيرة نبيلة مكرم: "رضا سيد" نموذج مشرف آخر من المصريين الذي شاركوا في إنقاذ المتضررين من الأزمة الأوكرانية دون تمييز

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، بالشاب المصري "رضا سيد" الذي يتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جهود الإنقاذ والإعاشة للمصريين والعرب الذين وصلوا إلى بولندا قادمين من أوكرانيا على إثر الأزمة الدائرة مع روسيا.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" التي تتبناها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،

وأعربت الوزيرة، خلال اتصال هاتفي بالشاب، عن فخرها واعتزازها بشجاعته وإقدامه، والذي يؤكد أن هذه هي صفات المصريين الحقيقية، إذ أنهم دائما في الغربة يتحلون بالمروءة والنبل، وقالت:"هذا ما تفرضه علينا الإنسانية في كل مكان".

ولفتت إلى أن “رضا سيد هو نموذج مشرف آخر من المصريين الذي شاركوا بحماس وشجاعة في إنقاذ المتضررين من الأزمة الأوكرانية دون تمييز، وتعاونه مع الهلال الأحمر المصري يؤكد ذلك”.

من جانبه، تقدم الشاب "رضا سيد" بخالص الشكر والامتنان لوزيرة الهجرة على تواصلها معه، لافتًا إلى أنه “أقدم على ذلك من منطلق مصريته ووطنيته وشعوره بالمسئولية، فهذا هو المعدن الحقيقي للمصريين”.

ونوه بأن كان يقيم في إيطاليا نحو 4 أعوام ونصف، ومنذ أن بدأت الأزمة الأوكرانية - الروسية انتقل إلى بولندا ليقدم يد العون والمساعدة للمصريين والعرب الذي غادروا أوكرانيا، حيث كان يستقبلهم من على الحدود واستضافتهم وتقديم الطعام والخدمات المختلفة لهم، إلى أن أصبح يتعاون مع الهلال الأحمر المصري بشكل متواصل حتى الآن.