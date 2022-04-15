الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد التركيز عليه فى «دايما عامر».. ما هى أهمية استخدام «التابلت» بالدراسة؟

دايما عامر
دايما عامر

ركزت الحلقة الـ 13 من مسلسل "دايما عامر" على أهمية استخدام "التابلت" في الدراسة خاصًة أنه سيغير مضمون التعليم وهو من التجارب المعدودة دوليًا وبهذا سيتمكن المسؤولون عن المنظومة التعليمية من القضاء على المشكلة الأزلية الخاصة بالدروس الخصوصية.

ولا يخلو منزل من منازل الأسرة المصرية من مشاهدة مسلسل “دايماعامر” خاصًة بسبب القضايا التي يناقشها سواء الخاصة بالتعليم والطلاب، أو المدرسين وأزماتهم التي يمرون بها، بشكل اجتماعي وكوميدي، وهي المرة الأولى التي يركز فيها عمل درامي على مثل هذه القضايا.

ويرصد "الدستور" أهمية استخدام "التابلت" في سياق السطور التالية:

 

  • يُسهل استخدام "التابلت" للطلاب والطالبات الحصول على المعلومات بسهولة ويسر الخاصة بالمناهج التعليمية.
  • يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالمناهج المختلفة بأكثر من شكل وذلك عن طريق تطبيقات والأسئلة على شكل ألعاب مختلفة.
  • يساعد استخدام "التابلت" الطلاب والطالبات على الدراسة في أي وقت وأي مكان دون الالتزام بميعاد ومكان محدد.
  • يمثّل نقلة نوعية للعملية التربوية برمتها نحو العصر الرقمي المواكب للعالم الأول.
  • يحافظ "التابلت" على صحة التلاميذ بسبب تخفيف الحمل من عليهم باستخدامه.
  • يحافظ "التابلت" على الكتب الدراسية من التلف.
  • أصبح من الأدوات اللازمة لدخول مرحلة التعليم التكنولوجي المتطور دائمًا.
  • يساعد "التابلت" الطالب والطالبات على التعلم الذاتي دون الحاجة المستمرة إلى معلم.
  • تسهيل أساليب تعليم جديدة كالتعلم بالترفيه والتعليم التعاوني والتعليم عن بعد.

 

مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

ويلعب الفنان مصطفى شعبان شخصية «الأستاذ عامر» وهو يعمل مشرفا اجتماعيا في مدرسة، بينما تلعب النجمة لبلبة دور «الأستاذة زهرة» مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور «مستر أبوالوفا» كما تجسد الفنانة ميرنا نورالدين بدور «ميس فدوى» سينتيا خليفة «ميس ماهيتاب»، ويلعب كريم عفيفي دور «مستر نوفل»، وسما إبراهيم «ميس همت»، وأحمد الشامي «مستر شريف»، والمسلسل من كتابة أيمن سليم، ومايكل تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

مسلسل دايما عامر التابلت استخدام التابلت الحلقة الـ 13 أهمية استخدام التابلت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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