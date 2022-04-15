الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تكتشف الإجهاد الناجم عن كورونا

مصاب كورونا
مصاب كورونا

لا شك أن متحوّر أوميكرون ربط التعب والإعياء بعدوى “كوفيد”، والآن، حتى NHS تتعرف على علامة التحذير هذه على أنها من أعراض الفيروس.

وحسبما افادت صحيفة “ديلي ميل ” مع ذلك، فإن التعب لا يحدث فقط عندما تكون مصابا بـ "كوفيد"، بل يمكن أن يظهر مع حمى القش والفيروسات المختلفة والحالات الأخرى. وإليك كيفية اكتشاف إجهاد "كوفيد" على وجه الخصوص.

يعد التعب علامة شائعة مرتبطة بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، سواء كان ذلك من العدم أو كان موجودا منذ اللحظة التي تستيقظ فيها. ولحسن الحظ، يمكن أن يساعدك وقت ظهور العارض والخطورة على تحديد ما إذا كان يشير إلى إصابة نشطة بفيروس كورونا.

وأوضح تطبيق ZOE Covid Symptom Study أن الملايين من مستخدميهم أبلغوا عن أن التعب كأحد أعراض عدوى "كوفيد".

وشارك ZOE أن التعب أكثر "شيوعا" من الأعراض التقليدية لـ "كوفيد"، بما في ذلك الحمى والسعال أو تغيير في حاسة التذوق والشم لدى الشخص.

وعلاوة على ذلك، تعتبر هذه الأعراض علامة "مبكرة" على وجود عدوى مستمرة.

وتتمثل إحدى طرق التمييز بين إجهاد "كوفيد" والمشكلات الصحية الأخرى في شدته.

وقال ZOE: "التعب في "كوفيد-19" ليس هو نفسه المشاعر الطبيعية للتعب أو النعاس. إنه نوع من التعب الشديد أو الشعور بالضياع الذي يستمر على الرغم من الراحة أو النوم الجيد ليلا".

وأضاف تطبيق بيانات "كوفيد" أنه قد يؤثر أيضا على أنشطتك اليومية. ويمكن أن يظهر التعب أيضا حتى بعد القيام بمهام صغيرة.

ولاحظ ZOE أنه "قد يكون من الصعب صعود السلالم أو القيام بالأعمال العادية أو حتى النهوض من السرير". والشيء الآخر الذي يمكن أن يعوقه التعب هو تركيزك أو تذكر الأشياء.

وفي بعض الأحيان، يصف الناس هذه العلامات بـ "ضباب في الدماغ" - وهذا أمر شائع بشكل خاص عندما تعاني من مرض كوفيد الطويل.

وعندما يتعلق الأمر بوقت الإصابة، يميل التعب إلى الظهور خلال الأسبوع الأول من الإصابة.

وعادة ما تستمر العلامة "المبكرة" لمدة خمسة إلى ثمانية أيام، ولكن لسوء الحظ، قد يعاني البعض من هذه المشكلة المزعجة لفترة أطول.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الإرهاق مرتبط بالعديد من الأمراض المعدية والمشكلات الصحية، لذلك لا يجب بالضرورة أن يكون بسبب "كوفيد".

وأضاف ZOE: "على الرغم من أن العديد من الأشخاص المصابين بـ "كوفيد-19" يعانون من التعب الشديد، فإن معظم الأشخاص الذين يشعرون بالتعب أو الإرهاق لن يكونوا مصابين به".

ويمكن أن تساعدك أعراض فيروس كورونا الأخرى في تحديد ما إذا كنت تعاني من الفيروس.

ووفقا لـ NHS، تشمل علامات "كوفيد" الرئيسية ما يلي:

• ضيق في التنفس.

• الشعور بالتعب أو الإرهاق.

• وجع الجسم.

• صداع.

• انسداد أو سيلان الأنف.

• فقدان الشهية.

• إسهال.

• الشعور بالمرض.

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وائل لطفي

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