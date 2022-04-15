الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تفرج عن 100 مليون دولار لسبع دول متضررة من الحرب فى أوكرانيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة في بيان  أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لست دول إفريقية بالإضافة إلى اليمن لمساعدتها في مكافحة مخاطر المجاعة المرتبطة باضطراب سوق الأغذية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.


وتنفي موسكو أن تكون لـ"عمليتها العسكرية الخاصة" أي عواقب على المجاعة في العالم.


وقالت الأمم المتحدة إن "النزاع الأوكراني يؤدي إلى اضطراب أسواق الغذاء"، معلنة الإفراج عن "100 مليون دولار لمكافحة الجوع". وأضافت أن "تداعيات الصراع في أوكرانيا تهدد بدفع الملايين نحو المجاعة".


ومن أصل هذا المبلغ، سيخصص 14 مليونا للصومال و12 مليونا لإثيوبيا و4 ملايين لكينيا و20 مليونا للسودان و15 مليونا لجنوب السودان و15 مليونا لنيجيريا و20 مليونا لليمن.


وقال البيان إن الأموال ستمكّن وكالات الأمم المتحدة وشركائها من تقديم المساعدات الغذائية والنقدية والغذائية الأساسية بالإضافة إلى الإمدادات الأخرى، بما فيها الخدمات الطبية والمأوى ومياه الشرب.


واعتبر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أن تخصيص هذه الأموال "سينقذ أرواحا". وقال "ينام مئات آلاف الأطفال كل ليلة وهم جياع بينما يقلق آباؤهم بشأن سبل إطعامهم".

 

 و علي صعيد آخر ، أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة،  بدء علاج 18 ألف طفل يمني دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأفادت المنظمة في بيان اليوم، بأنها"بدأت توفير الأدوية الأساسية والمعدات والتدريب لثمانية مستشفيات ذات أولوية عالية في اليمن لعلاج سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"

الامم المتحدة العسكري أوكرانيا السودان روسي مياه الشرب نيجيريا

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وائل لطفي

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