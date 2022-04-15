رفع 160 طن قمامة ومخلفات من زفتى

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، إنه تم رفع نحو 160 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال 24 ساعة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، لافتا أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وعلى صعيد مختلف، تفقد محافظ الغربية طريق المنطقة اللوجيستية والرابط بين الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ بطول 1400 متر بعرض 15 مترًا في الاتجاهين، والذي يعتبر أحد المحاور المرورية الحيوية التي قامت المحافظة بإنشائها، كما فقد آخر الأعمال بكورنيش الغفران حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب المقاعد والأعمدة الديكورية بالجزء الخاص بتطوير العشوائيات، وجارِ أعمال الرصف بالجزء الخاص بالخطة الاستثمارية ليتطابق بذلك مع الجهة المقابلة للكورنيش من منطقة قحافة،كما تفقد أعمال تركيب البلدورات بشارع الجانبية ، حيث أوشكت الأعمال على الانتهاء به.

و تابع رحمي، نسب إنجاز مشروعات الرصف في الخطة الاستثمارية للعام الحالي، بكلا من طنطا، قطور، السنطة وزفتى، كما تفقد طريق مصرف الزهار بقطور والذي يتم رصفه بطول 500 متر وعرض 6 أمتار، وتم تدبيش المصرف ووضع طبقة السن في الطريق تمهيداً لرصفه ، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق عزبة عمارة بإتجاه عزبة الدكتور بطول 1 كم وعرض 5 أمتار، وكذلك تفقد شارع حي الأشراف بمدينة بسيون والذي يتم رصفه بطول 520 متر وعرض 5 أمتار، كما تفقد أعمال رصف طريق المقابر بطول 500 متر وعرض 7 أمتار إلى جانب تفقد طريق كفر الزيات بسيون، حيث يتم رصفه بطول 2000 متر.

يذكر أن المحافظة مستمرة خلال خطة العام المالي 21 / 22 في استكمال أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة، حيث تم رصف ٣٦٣ طريق في العامين السابقين بطول ٣٠٣ كم، وجار رصف ١٥٩ طريق بطول ٢١٠ كم، خلال خطة العام الحالي.