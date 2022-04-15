الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 160 طن قمامة ومخلفات من زفتى

رفع قمامة ومخلفات
رفع قمامة ومخلفات

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، إنه تم رفع نحو 160 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال 24 ساعة.

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

 

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، لافتا أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
 

وعلى صعيد مختلف، تفقد محافظ الغربية طريق المنطقة اللوجيستية والرابط بين الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ بطول 1400 متر بعرض 15 مترًا في الاتجاهين، والذي يعتبر أحد المحاور المرورية الحيوية التي قامت المحافظة بإنشائها، كما فقد آخر الأعمال بكورنيش الغفران حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب المقاعد والأعمدة الديكورية بالجزء الخاص بتطوير العشوائيات، وجارِ أعمال الرصف بالجزء الخاص بالخطة الاستثمارية ليتطابق بذلك مع الجهة المقابلة للكورنيش من منطقة قحافة،كما تفقد أعمال تركيب البلدورات بشارع الجانبية ، حيث أوشكت الأعمال على الانتهاء به.

 

و تابع رحمي، نسب إنجاز مشروعات الرصف في الخطة الاستثمارية للعام الحالي، بكلا من طنطا، قطور، السنطة وزفتى، كما تفقد طريق مصرف الزهار بقطور والذي يتم رصفه بطول 500 متر وعرض 6 أمتار، وتم تدبيش المصرف ووضع طبقة السن في الطريق تمهيداً لرصفه ، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق عزبة عمارة بإتجاه عزبة الدكتور بطول 1 كم وعرض 5 أمتار، وكذلك تفقد شارع حي الأشراف بمدينة بسيون والذي يتم رصفه بطول 520 متر وعرض 5 أمتار، كما تفقد أعمال رصف طريق المقابر بطول 500 متر وعرض 7 أمتار إلى جانب تفقد طريق كفر الزيات بسيون، حيث يتم رصفه بطول 2000 متر.

 

يذكر أن المحافظة مستمرة خلال خطة العام المالي 21 / 22 في استكمال أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة، حيث تم رصف ٣٦٣ طريق في العامين السابقين بطول ٣٠٣ كم، وجار رصف ١٥٩ طريق بطول ٢١٠ كم، خلال خطة العام الحالي.

رفع قمامة ومخلفات زفتى ومحافظ الغربية يتابع خطط الرصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

الأمن يوقف هارى وميجان خلال ذهابهما إلى الملكة إليزابيث

جوتيرش يدعو إلى «تحقيق سريع وشامل» فيما تشهده الضفة الغربية المحتلة

الاختيار 3 الحلقة 13| «الفرقة الناجية».. طريقة «الإخوان» الإرهابية في تجنيد اتباعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا