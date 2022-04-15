الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعيين ونقل 7 رؤساء مدن وأحياء على مستوى مراكز ومدن الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهدت محافظة الغربية، تعيين ونقل 7 رؤساء مدن وأحياء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمن حركة قيادات الإدارة المحلية التي اعتمدها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على مستوى المحافظات.

 

وشملت الحركة بمحافظة الغربية تعيين وتكليف 7 رؤساء مدن ومراكز في المحافظة، وهم: وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري "تعيين جديد"، وأنور مدحت عثمان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات "تعيين جديد " ومني إبراهيم صالح رئيس مدينة ومركز السنطة نقلاً من رئاسة مركز ومدينة بسيون، واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون نقلاً من رئاسة السنطة، وعودة أشرف أحمد حسن رئيس حي أول طنطا السابق رئيسا لذات الحى.

 

كما تضمنت الحركة تجديد الثقة وتثبيت تعيين محمود عيسي رئيسا لحي ثان طنطا، وإبراهيم فايد رئيسًا لمدينة زفتي، فيما تم تكليف محمد عبد الغني زايد رئيس مدينة ومركز قطور " تعيين جديد ".

تعيين ونقل رؤساء مدن واحياء مستوى مراكز ومدن بقري ومراكز محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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