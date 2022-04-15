العائدون| شركات «الأوف شور».. إمبراطورية مالية للجماعات المتطرفة

العائدون

تدار التنظيمات الإرهابية في الخفاء، ويتم تمويلها بطرق غير مشروعة وغير مباشرة، فكانت قديمًا تتبع طرق بدائية في التمويل، ولكن منذ سنوات ليست ببعيدة ظهرت طرق أكثر دقة في إخفاء عملية التمويل المادي التي تتلقاها تلك التنظيمات المتطرفة من أجل التخريب والإرهاب.

وألقى مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل في الحلقة 13، الضوء على إحدى سبل تمويل التنظيمات المتطرفة في الخفاء من خلال شركات الأوف شور والحسابات الخاصة بهم الموجودة في جزر مثل البهاما والتي تمثل شبكة مالية ضخمة.

في العام ٢٠١١ كان الظهور الأول لإمبراطورية جماعة الإخوان المالية والتي تعد مثال لأحد التنظيمات المتطرفة، حيث أعلن وقتها المدير المالي الدكتور حسن شحاتة في دراسة له قال فيها إن حجم تمويل الإخوان من خلال تبرعات الأعضاء، يبلغ نحو نصف مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى مليار دولار قيمة عائدات الاستثمارات التابعة للجماعة في الخارج داخل شركات الأوف شور.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك إمبراطورية من شركات "الأوف شور" عبر البنوك الإسلامية وتكوين هيكل متين من شركات الأوف شور التي أصبحت جزء لا يتجزأ من إمبراطورية الجماعة المالية في قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.