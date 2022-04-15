«اللهم ادخله فسيح جناتك».. أفضل الأدعية للمتوفى فى تلك الأيام المباركة

يصادف اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم، ويبحث الكثيرون عن أفضل الأدعية للمتوفي في تلك الأيام المباركة، يقدمها لكم "الدستور" في التقرير التالي:

- اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

- اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا.

- اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

- اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

- اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

- اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنةاللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاء الأرض عن جنبيها.

- اللهم املأ قبره بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور. اللهم إنّه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.

- اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال.

- اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقله من مواطن الدود، وضيق اللحود، إلى جنات الخلود.

- اللهم احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

- اللهم يمن كتابه، ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم.

- اللهم آمنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة، ولقنه حجته.

- اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا، وعند قيام الأشهاد آمنا، وبجود رضوانك واثقا، وإلى أعلى درجاتك سابقا. اللهم اعف عنه، فإنك القائل «ويعفو عن كثير.

- اللهم إنه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينه، اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا.

- اللهم احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين. اللهم بشره بقولك «كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية».

- اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. اللهم لا نزكيه عليك، لكنا نحسبه أنه آمن وعمل صالحا، فاجعل له جنتين ذواتي أفنان، بحق قولك: «ولمن خاف مقام ربه جنتان»، اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا.