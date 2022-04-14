الاختيار 3 الحلقة 13| «الإرهابية وراء تشويه الجيش».. نص حديث السيسي مع ضابط المخابرات الحربية

سلطت الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3 الضوء على مصدر الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف تشويه الجيش المصري.

وتضمنت أحداث الحلقة 13 حديث بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت- يجسد دوره كريم عبدالعزيز- وأحد ضباط المخابرات الحربية مصطفى خليفة- يجسد دوره أحمد السقا-، وقال السيسي له: "شكرا على مجهوداتكم ويقظتكم ولكني بسألك بشكل واضح وصريح هل أنت متأكد أن الأخبار والإشاعات مصدرها مكتب الإرشاد"، ليرد مصطفى: "احنا اشتغلنا على مراقبة التحركات والإشارات والصيغ التي يتحدثون بها والرموز ودفعنا بالبحث ولقينا أنها تابعة من مكتب الإخوان خصوصا خيرت الشاطر". ليرد السيسي: "واضح أنهم مش قادرين يفهموا يعني أيه الجيش المصري وعقيدة الجيش المصري".

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، مؤامرة القيادي خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال لأنَّه لا يخضع لأوامرهم، قائلًا: «مش عاجبني اللي السيسي بيعمله.. لازم نكسر شوكته.. ولازم الرسالة توصله».

وانتهت الحلقة بتسريب جديد لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن خطورة ثورة الجياع على مشروع إسرائيل قائلًا: "لو حصلت ثورة جياع فيه خطر على مصالحهم وعلى مشروع إسرائيل النهاردة لما الشعب قال عايز يروح الحدود مع إسرائيل إحنا كلنا وقفنا وقولنا لأ».

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.