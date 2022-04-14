المشوار الحلقة 13.. ورد تحاول التواصل مع أخيها آدم لرؤية والدتها

شهدت الحلقة 13 من مسلسل "المشوار" الكثير من الأحداث الشيقة، والتي تدور حول استمرار "ورد" (تجسد دورها دينا الشربيني) وزوجها ماهر (يجسد دروه الفنان محمد رمضان) الهروب من الشرطة لتورطهما في قضية تهريب آثار.

هروب ورد وماهر من شرطة الآثار

وحاولت "ورد" التواصل مع أخيها "آدم" لرؤية والدتها لأنها كانت تعلم جيداً أنها لن تسامحها على هروبها دون أن توضح لها الأسباب الحقيقية، وبالفعل جلب أخيها والدته من أجل رؤية "ورد" بعدما ذهبت لرؤية نجلها "رحيم".

شارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.