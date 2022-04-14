الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

افتتاح رابع فرع لمحكمة العدل الدولية فى فيينا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، أنه تم افتتاح الفرع الرابع الجديد لمحكمة العدل الدولية الدائمة- ومقرها الرئيسي لاهاي في هولندا - في فيينا وهو رابع فرع للمحكمة بعد أفرع بوينس آيرس وموريشيوس وسنغافورة.
وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس إن الفرع هو إضافة هامة إلى قائمة المنظمات الدولية التى تستضيفها النمسا.
وأشار البيان إلى أن الأمين العام للمحكمة هوغو سيبلز سيعقد أول جلسة في فرع فيينا في مايو المقبل .
 

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية الدائمة هي واحدة من أقدم الهيئات الدولية وأكثرها شهرة، ويرجع تاريخها إلى اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 وتضم المحكمة الدائمة اليوم 122 دولة عضو بما في ذلك النمسا ومقرها الرئيسي في لاهاي.

وزارة الخارجية النمساوية محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لاهاي فيينا

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