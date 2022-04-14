«أصوات من السماء».. تضيء ثالث ليالي بورسعيد الرمضانية

في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، وبرعاية ودعم لواء ا.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، للعديد من الأنشطة في كافة المجالات الثقافية والفنية بفرع ثقافة بورسعيد.

توالت فاعليات ليالي رمضان الثقافية والفنية لليوم الثالث على التوالى بفرع ثقافة بورسعيد، حيث قدمت فرقة كورال أطفال بورسعيد بقيادة المايسترو محمد نصر ومدير الفرقة أحمد سرحان باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث تألقت الفرقة بباقة متنوعة من الأغاني الدينية الرمضانية منها "أهو جه ياولاد، ألفين صلاة ع النبي، والله بعودة يا رمضان، إلهى ما أعظمك، لجل النبي، أم النبي"، كما قدمت الفرقة عزف منفرد لعازفة الكمان همس التى أبدعت فى عزف موسيقى أغنية فيروز “قديش كان فيه ناس” ثم عازفة الكمان جنى عاطف التى تألقت فى عزف أغنية العندليب الأسمر “أول مرة تحب يا قلبي” وسط إعجاب كبير من الحضور.

تلاها محاضرة بعنوان "اليتيم فى الإسلام" ألقاها الشيخ محمد الحديدى عضو المجلس الأعلى للثقافة بمحافظة بورسعيد وكبير الوعاظ بالأوقاف، وأشرف على تنفيذها مدير الشئون الثقافية، وتحدث الشيخ عن كيف نعامل اليتيم فى الإسلام وكيفية التعامل مع الطفل يتيم الأب، حيث أرشد الإسلام إلى مُعاملة اليتيم بالحُسنى، وذلك بالنهي عن قَهره، وكَسر خاطره، وإكرامه، والرَّفْع من شأنه، والتلطُّف به، وحماية حقوقه، وعدم أكل ماله عُدواناً وظُلماً، والحرص على إطعامه، والإحسان إلى اليتيم، والاهتمام به من الأُمور المطلوبة التي حَثّ عليها الإسلام.

ومازال معرض الفن التشكيلي "ليالى المحروسة" التابع لنادي التذوق البصري برئاسة الفنان محمد حافظ، مستمرا لليوم الثالث على التوالي، إشراف مسئول الفنون التشكيلية بالفرع، حيث ضم أعمال (33) فنانا وفنانة.

واختتمت فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو خالد رضوان، وتدريب أ.د. داليا حفنى ومدير الفرقة ابراهيم فهمى السهرة الرمضانية، حيث قدمت باقة متنوعة ومتميزة من الأغانى الدينية منها “لجل النبى، حب الرسول، بنورك يا رب اهدينى، مدد يانبى، الفين صلاة على النبى”.