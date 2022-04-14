الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«موجة حارة».. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس لـ72 ساعة

الطقس
الطقس

شهدت الأيام القليلة الماضية، انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة تزامنت مع الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حالة الطقس على مدار الـ72 ساعة القادمة.

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد ارتفاعًا بدرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، اعتبارا من السبت وحتى الاثنين المقبل، ويكون يوم الأحد ذروة الموجة الحارة.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا يوم الأحد، حيث تسجل محافظات القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى بين 36 و37 درجة مئوية ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، وبداية من الثلاثاء\ المقبل ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتصل إلى 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 15
الإسكندرية 23 14
وادي النطرون 26 15
طنطا 25 15
شبين الكوم 25 14
دمنهور 24 15
بلطيم 22 14
مطروح 20 13
السلوم 20 13
سيوة 26 14
بورسعيد 22 14
دمياط 25 15
الزقازيق 26 14
المنصورة 26 14
الاسماعيلية 27 15
السويس 26 15
العريش 20 14
رفح 19 12
رأس سدر 27 13
نخل 24 12
نويبع 29 16
طابا 27 16
كاترين 24 11
الطور 24 18
شرم الشيخ 30 20
الغردقة 27 19
مرسى علم 29 18
الفيوم 30 15
بنى سويف 30 15
المنيا 32 13
أسيوط 31 14
سوهاج 33 18
قنا 34 19
الأقصر 35 19
أسوان 36 19
ادفو 35 18
أبوسمبل 35 17
الوادى الجديد 35 18
شلاتين 28 18
ابو رماد 29 17
حلايب 29 17
رأس حدربة 30 17
 

الوادي الجديد سوهاج وادى النطرون درجات الحرارة المتوقعة تواصل الاجتماعي الهيئة العامة للارصاد

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