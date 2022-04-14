الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مكتوب عليا الحلقة 13.. بدوي يحاول الاستيلاء على ميراث شقيقته ويهدد جلجل بالقتل

مكتوب عليا
مكتوب عليا

تضمنت الحلقة 13 من مسلسل مكتوب عليا أحداث مثيرة وكوميدية، والذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني ونخبة من نجوم الفن والكوميديا.

يقوم بدوي وشاهين باختطاف جلجل وتهديده بالقتل، فيكشف لهم جلجل أنه يعرف الحقيقة كاملة في تفاصيل الميراث من زوجته، فيتفهم بدوي الأمور ويتراجع في قرار قتله ويتركه في الشارع ويرحل، وعندما يعود جلجل إلى منزله يجد روقه في انتظاره، ثم تتصل به سلمى لتعرف موقف أسرته من خطوبته لها، وتدور مكالمة شاعريه بينهما، في حين تتنصت روقه عليهم وهي تبكي مما تسمعه بأذنها.

يصحو جلجل من نومه في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده كلمات (العين الحمرا) و(الشمعة الأخيرة)، فيبدأ رحلة جديدة للبحث عن تفسير هذه الكلمات، وعندما يخرج من غرفته يجد والدته جالسه وغاضبة منه، فتبلغه جليلة شقيقته الصغرى "هنا زهران" بأن الأسرة بأكملها غاضبة منه ولا يرغبون في التعامل معه، ثم يدخل علاء "محمد طعيمة" ومعه جيجي "هلا زهران" في خناقة مع البواب أمام جلجل بسبب مفتاح الاسانسير.

يذهب جلجل إلى الشركة التي أصبح مالكها بحكم ميراث زوجته شقيقة بدوي، ويتصل بصديقه سيد "محمود السيسي" ليلحق به في الشركة.

في نفس التوقيت يحاول صديق والد سلمى أن ابنه يرغب في خطوبتها، ثم يقوم صديق والدها بإبلاغها أن والدها وافق على خطوبتها، فتظن أن العريس هو جلجل، وعندما يقوموا بإطفاء شمع عيد الميلاد، ويطلب والد سلمى من جلجل ألا يفتح موضوع زواجهما مرة أخرى، وعند إطفاء الشمع يسقط والد سلمى مغشيا عليه فتمسح الكلمة من على يد جلجل.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل مكتوب عليا محمود السيسي اسانسير الفنان أكرم حسني تهديده بالقتل أكرم حسني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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