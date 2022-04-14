كريم قاسم يكتشف مفاجأة جديدة فى «يوتيرن»

كشفت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل “يوتيرن” عن اتصال خالد (كريم قاسم) بشوقي (محمود حافظ)، ليتفق معه على مقابلة ابن المجني عليها، ولكن يصدم خالد بمطالبة شوقي بـ2 مليون جنيه لتتم المقابلة، ورفض خالد دفع المبلغ، وقرر مع زوجته ويارا ووالدها أن يجدوا حلا آخر في الوصول لابن المجني عليها.

ويفاجأ خالد في اليوم التالي بزيارة من يارا تخبره بأن السيدة التي صدمها بالسيارة على قيد الحياة، وعلمت ذلك بعد أن قابلت شوقي وتتبعته لتجد أنه على معرفة بالمجني عليها، وبذلك يعتبر خالد بريئا من جريمة القتل، ولكن بدأت مشاكل أخرى بين خالد وزوجته هدى (عبير صبري) بسبب غيرتها من يارا بعد أن تلاعب يوسف (أيمن القيسوني) بأفكارها، فهل سيتمكن خالد من إحباط محاولات يوسف في الإيقاع بينه وبين هدى؟

يعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبدالحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازي.

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم “الحفرة” الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة “بحبك موت” في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip.