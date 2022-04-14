5 مايو.. الحكم على عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية بالجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الأعضاء البشرية يتزعمه مقاول وربة منزل، لجلسة 5 مايو المقبل للحكم.

كانت قد أحالت النيابة العامة "أ.ص" 33 سنة صاحب مكتب مقاولات، و"ن.م" ربة منزل هاربة للجنايات بتهمة تاسيس وآخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وكان ذلك بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهما «محمود أحمد. م»، و«أية. أ»، بأن استغلوا حالة ضعفهما وحاجتهما المالية لاستئصال عضوًا من أعضائهم البشرية (الكلى)، مقابل مبالغ مالية.

وتوسطوا في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي (الكلى) لكلا من المجني عليهما سالفي الذكر، وكان ذلك لاستئصاله منهما عن طريق التحايل بعد شرائه من المجني عليهما استغلالا لاحتياجهما المالي وزراعته في جسد المتلقي مع علمهم بعدم مشروعية ذلك.