مباحثات «سودانية - سعودية» حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، الفريق إبراهيم جابر، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، السفير السعودي لدى السودان، علي حسن بن جعفر، حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وأوضح السفير السعودي، في تصريح اليوم، أن اللقاء أمّن على المستوى المتطور لعلاقات البلدين، مبينا أن اللقاء تطرق للاستثمارات السعودية في السودان والمشروعات القائمة في مجالات الزراعة والتعدين والمياه والطاقة، مؤكدًا حرص المملكة على توسيع نطاق استثماراتها بالسودان، مشيرًا للموارد والإمكانيات الواعدة التي يذخر بها السودان.

وأعرب السفير السعودي عن أمله في ترقية علاقات التعاون المشترك بين البلدين، إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.