حدائق أكتوبر تطرح 500 فدان غابات شجرية للبيع بالمزاد العلني

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، طرح بيع الأشجار الخشبية بمساحة 500 فدان أشجار كافور وكازورينا بالغابة الشجرية للبيع بالمزاد العلني للشركات المتخصصة فى استخدام الغابات الشجرية.

وأوضح محمد مصطفى، أن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمركز خدمة المواطنين بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها، بينما تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 الساعة 12 بمقر جهاز المدينة.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن يتم تقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز مدينة حدائق أكتوبر، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 ألف جنيه، وتستكمل بنسبة 30% من القيمة الراسي بها المزاد كتأمين نهائي فور رسو المزاد، موضحاً أن المعاينة تتم على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم " 182" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي، كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.